La Granja VIP: Carlos Trejo revela los fenómenos paranormales que vivió en el reality

El pasado domingo, se dio a conocer que Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado de La Granja VIP, después de presentar algunos problemas de salud y no terminar de encajar con el resto de sus compañeros.

Sin embargo, durante una entrevista que otorgó en uno de los programas de TV Azteca, el experto en temas paranormales compartió dos episodios que vivió, los cuales según su experiencia no son de este mundo.

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“Sí me tocó ver dos cosas muy interesantes”

¿Carlos Trejo vivió momentos paranormales en La Granja VIP?

Detalló que el primer evento sucedió cuando iba a entrar al baño, siendo uno de los momentos más complicados durante las tres semanas que estuvo en el reality.

“A la hora de que iba a entrar al baño, ver una sombra cómo iba caminando hacia la sala, esa inconfundible, y vi, la vi perfectamente, se desvaneció”

Él según episodio sucedió, cuando Natalia habló sobre el momento tan complicado que vivió después de la muerte de su padre, lo que ha dejado sin palabras a los fans del programa.

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“Es de, del fallecimiento del papá de Naty. Y me platicaba de la muerte de su papá. Entonces, de repente, una noche antes se le reventó un collar. Estaba yo en los baños, cuando salgo, una de esas perlitas estaba girando ahí sola”

Confirmó que recogió el objeto y fue con su compañera para hablar sobre el polémico momento, aunque aseguró que no fue algo paranormal, sino algo terapéutico.

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