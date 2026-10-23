Hospitalizan de emergencia a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, este es un estado de salud

Durante las primeras horas de este viernes 23 de octubre, se ha confirmado que el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz tuvo que ser internado de emergencia para poder ser sometido a una operación, lo que ha causado alarma entre sus fans.

El cantante y su grupo se han convertido en grandes representantes de la música regional mexicana, ya que han llevado sus éxitos más allá de las fronteras de nuestro país, con temas como ‘Ya supérame y ‘El beneficio de la duda’.

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Eduin Caz es hospitalizado de emergencia

La información sobre su hospitalización, fue revelada por la experta en temas de espectáculos, Jacqueline Martínez, quien es más conocida como ‘Chamonic’. El cantante va a ser sometido a una operación.

El procedimiento que se va a hacer Eduin Caz, es por un absceso en una de sus mejillas, ya que después de varios tratamientos, los médicos determinaron que lo mejor era hacer una operación.

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Tras hacerse el procedimiento, el absceso fue mandado a laboratorio para poder descartar cualquier otra complicación de salud que pudiera tener el cantante, pero hasta el momento no hay noticias sobre el resultado.

También se ha revelado que, hasta el momento el cantante de Grupo Firme no va a hacer cambios en su agenda, por lo que va a cumplir con las fechas que ya tenía pactada la agrupación.

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