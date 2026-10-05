La Casa de los Famosos México: Poncho de Nigris explota por los resultados del reality

La noche de ayer, domingo 4 de octubre, las redes sociales se encendieron, pues se llevó a cabo la final de La Casa de los Famosos México, donde se revelaron los primeros lugares y a la gran ganadora de la cuarta temporada.

Lo sorprendente de esta situación, es que muchos no quedaron conformes con el triunfo de Mariana Ochoa, el cual ha sido muy cuestionado en redes sociales y por algunos influencers.

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Poncho de Nigris explota por el triunfo de Poncho de Nigris

Los fans de Mariana Ochoa estaban celebrando el triunfo de la cantante, por otro lado, Poncho de Nigris fue uno de los primeros en cuestionar su victoria, mientras que Memo Schutz se quedó el segundo lugar y Karina Torres el tercer lugar.

Sin embargo, el regiomontano aseguró que los terceros puestos siempre generan duda y señaló de forma directa a la producción. En su cuenta oficial de X, compartió su inconformidad sobre los resultados.

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“Siempre a los terceros nos hacen fraude. Jajaja, pero si”.

Pero eso no fue todo, ya que Nicola Porcella quien fue compañero de Poncho en la temporada que estuvieron en el reality, quien habló sobre la opinión que hizo el influencer regiomontano.

“El tuyo sí fue un tercer lugar limpio jajajajaja”

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Por su parte, Nicola Porcella, no dudo en compartirle un mensaje a Karina Torres, por el tercer lugar que se ganó:

“Lo hicimos, pero no se logró. Karina más que el dinero y eso vale más”

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