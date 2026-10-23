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Elementos de la FGE, Defensa, Guardia Nacional y Marina realizan cateo en vivienda de José María Morelos

La propiedad, ubicada por la calle Huay Max, entre Noh Bek y Gonzalo Guerrero fue acordonada con cinta amarilla, además se colocó una lona de la Fiscalía General del Estado.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

23 de oct de 2026

1 min

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Esta fue la vivienda que cateó la Fiscalía General del Estado.
Esta fue la vivienda que cateó la Fiscalía General del Estado. / Foto: Por Esto!

Una casa de paja fue asegurada la tarde de este viernes luego de que fuera cateada por la Fiscalía General del Estado (FGE) con el apoyo del ejército, la Guardia Nacional y la Marina.

La propiedad, ubicada por la calle Huay Max, entre Noh Bek y Gonzalo Guerrero fue acordonada con cinta amarilla, además se colocó una lona de la Fiscalía General del Estado que indicaba cateo.

En la cabecera no se realizaban cateos desde el mes de agosto, hasta ahora que sorpresivamente se llevó a cabo en la colonia Javier Rojo Gómez.

Aunque el encuentro reunió a 566 delegados de 22 países, empresarios señalaron que los resultados comerciales alcanzaron alrededor del 70 por ciento de lo programado

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Se supo extraoficialmente que fue detenida una persona, pero no se logró obtener información que señale de que en esa propiedad se haya encontrado algún tipo de sustancias prohibidas.

En la colonia San Antonio Tuk y Rojo Gómez se han cateado alrededor de unas cinco propiedades en lo que va de año y se han detenido como cuatro personas.

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