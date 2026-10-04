Cynthia Klitbo estalla contra Ese Pérez tras comentario hacia Arantza Ruiz: “vean por quien votan”

En la recta final de ‘La Casa de los Famosos México’, Cynthia Klitbo volvió a encender la polémica tras manifestar abiertamente su molestia hacia el creador de contenido Ese Pérez. El desacuerdo ocurrió a raíz de un comentario emitido durante la gala del viernes, en el que el influencer se refirió de manera despectiva a la vestimenta de la actriz Arantza Ruiz.

Ante los comentarios despectivos realizados por el creador de contenido, Klitbo aprovechó un espacio en el camerino para expresar su descontento por el trato que han recibido las mujeres dentro del show. Aunado a esto aprovechó las cámaras para lanzarse en contra del influencer.

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¿Cómo estalló Cynthia Klitbo en contra de Ese Pérez en LCDLFM?

Durante la gala del viernes, Ese Pérez calificó el atuendo de Arantza Ruiz como "look de prostituta". Ante esto, Klitbo lanzó un firme llamado al público espectador: "no tiene nada de malo ser prostituta, pero pues nada más para que vean por quién van a votar. Tómenlo en cuenta".

La reconocida intérprete reafirmó además que no le interesa mantener ningún tipo de relación con el creador de contenido, sentenciando: "Bueno, de todas maneras nunca va a ser mi amigo, jamás". Por su parte, la respuesta del equipo del influencer no se hizo esperar; sus colaboradores señalaron esto como parte de una "campaña sucia".

Según su versión, las críticas buscan restar apoyo al influencer para evitar que gane esta edición del reality y se quede con el premio de 4 millones de pesos. Este encontronazo ha ganado atención debido a que durante este domingo 4 de octubre tendrá lugar la final de ‘La Casa de los Famosos México’.

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