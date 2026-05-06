¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio están juntos?, la actriz rompe el silencio

Los últimos días, la polémica separación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio ha sido el tema de conversación en el espectáculo, fue el propio actor el encargado de revelar que están viviendo un proceso de divorcio, aunque fue su ahora expareja, quien tomó la decisión de separarse.

Ahora la polémica ha dado un nuevo giro, pues cuando todo parecía indicar que sería un adiós definitivo, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio volvieron a tener una aparición en redes sociales, la situación ha generado todo tipo de comentarios y especulaciones, por lo que la actriz habló sobre el tema.

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Cinthia Aparicio rompe el silencio sobre su relación con Alexis Ayala

El actor compartió un video en sus redes sociales, en donde aparece acompañado de Cinthia Aparicio, tema que ha generado muchas dudas, al grado que se ha mencionado una posible reconciliación.

En el video que está circulando en redes sociales, muestra como está Alexis Ayala en el camerino, pero atrás sale la actriz enviando un saludo, mostrando que tienen una buena relación, aunque estén viviendo un divorcio.

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Incluso, cuando el actor reveló lo de su separación, aseguro: “Tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo un gran porrista de lo que ella haga”

Cinthia Aparicio habló sobre el tema, aunque se negó a entrar en detalles y revelar los motivos que los llevaron a tomar la decisión de separarse.

"Estoy muy tranquila, él (Alexis Ayala) y yo estamos bien, en paz. Me lo encontré en diseño de imagen"

Aunque ambos están pasando por un proceso complicado, han demostrado que llevan esto de la mejor manera y mantienen una buena y sana relación.

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