Shakira lanza su último mensaje antes de su show en el Mundial 2026: “Esto ya arrancó, mi gente”

La estrella colombiana Shakira ha desatado la locura en las redes sociales a solo unas horas de que ruede el balón en la esperada Copa del Mundo de la FIFA 2026. Por medio de sus perfiles oficiales, la barranquillera compartió un mensaje un día antes de dar su presentación para la inauguración de la justa deportiva.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la cantante compartió imágenes y videos exclusivos de lo que han sido sus extenuantes jornadas de preparación en la Ciudad de México (CDMX). Sin embargo; lo que más emocionó a sus seguidores fue su mensaje de cara a su show.

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¿Cuál fue el mensaje de Shakira de cara al Mundial 2026?

En sus historias de Instagram, Shakira lanzó un enérgico mensaje de cara al show de inauguración del Mundial 2026. “Mañana 11 de junio a las 11:40 a.m. La copa del mundo ya comienza. Esto ya arrancó mi gente” dijo la cantante, mostrando su emoción antes de su gran presentación.

Con estas palabras, la artista confirmó que se encuentra más que lista para hacer historia una vez más sobre el escenario futbolístico. La intérprete, que lució un impecable atuendo negro y lentes oscuros en los clips de sus ensayos, ha estado afinando cada coreografía junto a su cuerpo de baile para asegurar una presentación memorable.

Shakira lanza un energético mensaje antes del Mundial 2026. / Instagram: shakira

El protagonismo de Shakira en este Mundial de 2026 irá mucho más allá de la jornada inaugural. La organización ha confirmado que la colombiana también liderará el primer gran espectáculo de medio tiempo en una final de Copa del Mundo, un formato inspirado en el Super Bowl.

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