Christian Nodal besa en la boca a una abuelita en plenno concierto: VIDEO

De nueva cuenta, Christian Nodal causó gran revuelo en una de sus presentaciones, pues le dio un beso a otra mujer, hecho que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Todo sucedió cuando el cantante le robó un beso a una de las asistentes, hecho que causó muchas reacciones, incluso algunos usuarios bromeaban con que le había sido infiel a Ángela Aguilar.

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Christian Nodal le roba un beso a otra mujer en pleno concierto

Cabe mencionar que el beso no fue intencional, sino que fue un accidente. Fue la noche del sábado 13 de junio, cuando el sonorense tuvo una de sus presentaciones en la Arena Monterrey, concierto que formó parte de su gira Pa’l Cora Tour 2026.

En plena presentación, Christian Nodal decidió hacer una dinámica con su público, entre ellas se acercó a sus fans que estaban presentes en el evento.

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Sin embargo, las cosas se pusieron muy intensas cuando estaba a punto de darle un beso en la mejilla, en ese momento cuando el cantante se inclinó para besarla, la fan señora también giró su rostro y se dieron un beso, por lo que todo terminó siendo un accidente.

Esta situación generó una gran sorpresa entre los asistentes, principalmente, pero la más emocionada fue la mujer, quien quedó sorprendida y no dudó en abrazar al cantante.

Como era de esperarse, esta situación se hizo viral en las redes sociales, incluso, algunos bromeaban con que Nodal estaba conquistando a una nueva mujer.

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