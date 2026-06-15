¿Oliver Tree había sido amenazado de muerte antes de su accidente?, esto se sabe del polémico rumor

El pasado 14 de junio, se dio a conocer que el cantante estadounidense, Oliver Tree de tan solo 32 años, perdió la vida, después de un choque entre dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, en Brasil.

La noticia de su fallecimiento, sorprendió y paralizó no solo a la industria musical, también a sus millones de fans en las redes sociales.

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Sin embargo, cuando se dio a conocer esta noticia, se mencionó que Oliver Tree habría denunciado que recibió amenazas de muerte por parte de su antigua disquera Atlantic Records, tras terminar su relación laboral en abril del presente año.

¿Oliver Tree había sido amenazado de muerte?

Este rumor tomó mucha fuerza cuando se compartió un video en donde se puede escuchar al cantante, mencionar lo siguiente:

"Me dijeron que cuidara mi espalda y que me arrepentiría de dejarlos. Solo quería algo mejor para mi carrera"

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Aunque, en el video no se puede escuchar que se hable de una amenaza como tal, situación que ha despertado sospechas de que el rumor sería totalmente falso.

Sin embargo, se menciona que existe una relación muy tensa, por el lanzamiento de sus canciones y la falta de promoción de su álbum 'Love You Madly Hate You Badly', el cual se habría cancelado de manera oficial.

Oliver Tree's last video on the Internet is currently resurfacing and he revealed that he feels his life is in DANGER after he left his record label Atlantic Records 😳👀



"They told me to watch my back and that I will regret leaving them"

"I just wanted better for my career" pic.twitter.com/qPYYlXW3Vy — Obsrvate (@obsrvate) June 14, 2026

“Acabo de enterarme de que mi álbum ya no saldrá. ‘Love You Madly Hate You Badly’ está oficialmente cancelado y me separo de Atlantic Records. Les he hecho ganar decenas de millones de dólares, pero no se acuerdan de eso"

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