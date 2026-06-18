Filtran que Imelda Tuñón habría ido en estado de ebriedad a una obra

De nueva cuenta, Imelda Tuñón se encuentra en medio de una fuerte polémica, pues se comenzó a especular de que la joven acudió a una obra de teatro en un estado inconveniente, tema que se ha comenzado a hacer viral en las redes sociales.

Recordemos que desde hace tiempo, Imelda Tuñón ha pasado por momentos muy complicados, pues desde que se dio a conocer el fallecimiento de su pareja, Julián Figueroa, su relación con Maribel Guardia cambió por completo.

Noticia Destacada Marie Claire Harp vuelve a defender a José Manuel Figueroa en la demanda que tiene en contra de Imelda Tuñón

Imelda Tuñón y Maribel Guardia han estado en una fuerte disputa legal por el bienestar del menor, José Julián, pero eso no es todo, la joven también enfrenta un proceso con José Manuel Figueroa.

¿Imelda Tuñón fue a una obra de teatro en estado de ebriedad?

Una nueva polémica se suma a Imelda Tuñón, pues el pasado fin de semana fue invitada a la obra de teatro “Grinder, el musical”, donde algunos se percataron de que su actitud no era normal.

Fue el actor Julls Granados, quien aseguró que Imelda Tuñón interrumpió y gritó durante la función. Por ese motivo, la actriz Gloria Toba lanzó una broma sobre el escenario para que la joven guardara silencio.

Noticia Destacada Imelda Tuñón revela que va a demandar a Maribel Guardia por presunto daño moral

“Estaba gritando desde que llegó, estaba muy inquieta, no la podían sentar. Luego estaba muy entretenida con el novio (…) Estaba haciendo mucho relajo, hablaba, se volteaba, se reía, pues estaba borracha, bastante borracha. No es algo que creo, la vimos todos. Todos los que estábamos ahí la vimos. Incluso, interrumpía, y Gloria Toba hizo un chiste, le dijo: ‘Por eso no hay que venir descompuesta a las funciones de teatro’, la gente se atacó de risa y se calló, fue cuando lograron callarla, pero sí estaba muy indispuesta”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal