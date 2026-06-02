Imelda Tuñón revela que va a demandar a Maribel Guardia por presunto daño moral

Los problemas entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón siguen generando mucha polémica, situación que comenzó desde el fallecimiento del hijo de la actriz, Julián Figueroa.

Sin embargo, este fuerte conflicto parece no tener fin. Pues en esta ocasión se dio a conocer que la joven podría iniciar un nuevo proceso contra la también cantante.

Noticia Destacada Addis Tuñón se defiende de las burlas de Maribel Guardia por ser la nueva tutora José Julián

Los abogados de Imelda Tuñón, revelaron que interpondrá una demanda por daño moral, por las declaraciones que hizo en 2025, en donde la señala de consumir sustancias, tener trastornos mentales y cuestiona su capacidad para el cuidado de su hijo.

Imelda Tuñón va a demandar a Maribel Guardia

Antonio Lozano Gracia, abogado de Imelda Garza Tuñón, reveló para el programa de espectáculos “Ventaneando” que la demanda va a ser por la vía civil, esto bajo el cargo de daño moral y violencia, por lo que ha sufrido el menor al sacarlo de la escuela y subirlo a una patrulla.

Noticia Destacada Maribel Guardia confirma que su nieto ya no será su único heredero

“Es violencia (...) Se pide que sea investigado, que sea determinado. Hubo una violencia injustificada, basada en mentiras y sin ninguna prueba, totalmente injusta y, por tanto, genera daño a la que era la acusada en ese momento, y que ahora es la víctima”

Por su parte, Marco Chacón esposo de Maribel Guardia, aseguró que cuenta con todos los elementos necesarios para hacer la contrademanda.

"No tenemos ningún tema, pueden tomar la decisión que sientan más conveniente, nada más que, evidentemente, no nos quedaremos de brazos cruzados, la vamos a reconvenir (…) Yo creo que este abogado debería lavarse la boca cuando hable de Maribel, porque Maribel es una figura intachable, que tiene más de 40 años de trayectoria, es el ser humano más bueno que conozco, la persona más noble, la más intachable, más correcta”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal