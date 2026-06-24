Terremoto de 7.1 sacude a Venezuela hoy 24 de junio; “se cayeron edificios” y hay alerta de tsunami en el Caribe

Un fuerte sismo de magnitud 7.1 sacudió este miércoles Venezuela y causó escenas de pánico en Caracas, según el servicio geológico de Estados Unidos y periodistas de la AFP.

El temblor, que tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón y al que siguieron varias réplicas, ocurrió a las 22;04 horas GMT, según información preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Su profundidad fue de 10 km y se sintió también en Colombia. Se desconoce por el momento si hay víctimas.

Hubo escenas de pánico en un centro comercial muy concurrido en el barrio del Altamira en la capital venezolana, constató una periodista de la AFP. El piso empezó a temblar, cayeron estanterías en las tiendas y la gente salió corriendo en masa hacia la calle.

"Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso (del centro comercial). De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron", dijo a AFP Heidi Romero, una comerciante de 42 años.

"Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible", señaló Odalis Escalona, de 54 años y que trabaja en un banco.

Algunos lugares quedaron sin energía eléctrica. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares.

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Hasta Colombia

Carmen Guédez, de 69 años, estaba en la habitación de una hermana en cama cuando empezó a temblar. "Fue subiendo de intensidad", dijo a la AFP esta administradora que vive en un barrio de clase media ubicado en las montañas de Caracas. "Empecé a ver cómo las ventanas empezaron a moverse y luego se sacudió todo".

"Mi hermana, una vecina y yo nos quedamos rezando, abrazaditas ahí. No podíamos salir. Los vecinos aún están en la calle", agregó.

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997 y el de Caracas en 1967.

El sismo de este miércoles se sintió incluso en la capital colombiana, Bogotá, donde las lámparas se balanceaban, sonaban las alarmas y algunos vecinos evacuaron los edificios por precaución, según periodistas de la AFP.

La entidad de gestión de riesgos de Colombia indicó en un primer momento que no había ningún reporte de emergencia y descartó una alerta de tsunami.