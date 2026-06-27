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¡Nadie le creía! Profesor aseguraba que Venezuela experimenta terremotos cada 60 años; el último había sido hace 59

Un exalumno afirmó que un profesor venezolano les explicó en clase que el país experimentaba grandes terremotos aproximadamente cada 60 años y que el último había ocurrido hacía 59

Daniel Quintana

Por Daniel Quintana

27 de jun de 2026

2 min

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El testimonio de un exalumno sobre la presunta advertencia de un profesor se volvió viral tras el terremoto en Venezuela
El testimonio de un exalumno sobre la presunta advertencia de un profesor se volvió viral tras el terremoto en Venezuela / Redes sociales

En medio de la conmoción por el devastador terremoto que sacudió a Venezuela, comenzó a viralizarse en redes sociales el testimonio de un hombre que asegura haber sido alumno de un profesor de geología, quien semanas antes habría explicado en clase que el país experimenta grandes terremotos aproximadamente cada 60 años.

De acuerdo con el relato, el docente impartía un curso dirigido a un grupo de militares sobre placas tectónicas y sismicidad en Venezuela. Durante una de las sesiones, habría señalado que el último gran terremoto se había registrado hacía 59 años, por lo que advirtió que un nuevo evento de gran magnitud podía ocurrir en cualquier momento.

Según el exalumno, varios de los asistentes no dieron importancia a aquella explicación, pues consideraban poco probable que un terremoto de esa magnitud ocurriera en un futuro cercano. Sin embargo, tras el reciente sismo, muchos recordaron las palabras del profesor y comenzaron a compartir la historia en redes sociales.

Hasta el momento, no existe evidencia pública que permita confirmar de manera independiente este testimonio. Tampoco se ha dado a conocer la identidad del profesor ni existe un registro oficial o que compruebe que dicha advertencia ocurrió antes del terremoto. Por ello, el relato debe entenderse únicamente como la versión difundida por quien afirma haber sido uno de sus alumnos.

¿Es posible predecir cuándo ocurrirá un terremoto?

Especialistas en sismología recuerdan que los terremotos no pueden predecirse con precisión. Aunque los científicos estudian el comportamiento de las fallas geológicas y pueden identificar zonas con mayor probabilidad de actividad sísmica a largo plazo, actualmente no existe un método capaz de determinar el día, la hora o el lugar exacto en que ocurrirá un terremoto.

Venezuela se ubica sobre un complejo sistema de fallas tectónicas, lo que explica que el país registre actividad sísmica de forma recurrente. No obstante, la frecuencia de los grandes terremotos varía dependiendo de múltiples factores geológicos y no sigue un calendario fijo.

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