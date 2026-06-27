Venezuela prioriza rescate de personas atrapadas tras terremotos; La Guaira sigue militarizada

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la prioridad del gobierno y de los cuerpos de emergencia es rescatar a las personas que permanecen atrapadas bajo los escombros, tras el doble terremoto que sacudió al país hace 72 horas.

En una comparecencia transmitida por Instagram, Rodríguez señaló que las labores de búsqueda de personas con vida concentran los esfuerzos de rescatistas venezolanos, Protección Civil y brigadas internacionales que han llegado al país para apoyar la emergencia.

Venezuela entró este sábado en su cuarto día de crisis, con apoyo de equipos de rescate de nueve países y un saldo oficial de al menos 920 personas muertas y 3 mil 360 heridas, de acuerdo con el reporte más reciente difundido por las autoridades.

Delcy Rodríguez afirma que rescatar sobrevivientes es la prioridad

La mandataria venezolana indicó que las primeras 72 horas son clave para salvar vidas, por lo que los trabajos se mantienen de forma coordinada y sin descanso.

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Aunque no ofreció nuevos datos sobre personas fallecidas o desaparecidas, insistió en que el objetivo inmediato es ubicar y liberar a quienes aún pudieran encontrarse con vida entre estructuras colapsadas.

La Guaira recupera 60% del servicio eléctrico

Rodríguez detalló que los terremotos afectaron a siete estados, aunque La Guaira continúa como la zona más golpeada por la tragedia.

La entidad, declarada zona de desastre, ha recuperado 60 por ciento del suministro eléctrico, mientras las autoridades trabajan para restablecer el servicio de agua potable.

También se aplican medidas sanitarias para prevenir focos infecciosos derivados de los daños y de los cuerpos que aún no han podido ser rescatados.

A nuestros equipos de respuesta, médicos, rescatistas y voluntarios que están arriesgando todo para proteger a nuestro pueblo: ¡Gracias infinitas! Su esfuerzo en estas horas nos llena de fuerza y esperanza. Nadie se rinde en esta gran misión de salvar vidas. pic.twitter.com/Ni9Jg2tM7u — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 27, 2026

Venezuela recibirá más ayuda internacional

La presidenta encargada anunció que diez países más llegarán en las próximas horas con apoyo para reforzar las tareas de rescate y asistencia humanitaria.

Además, informó que Venezuela recibió ayuda de Italia y que habló por teléfono con la primera ministra Giorgia Meloni, quien expresó impacto por las imágenes de la emergencia.

Rodríguez confirmó que el acceso a La Guaira permanece restringido y bajo control militar, con el despliegue de 14 mil funcionarios militares y policiales para garantizar seguridad y permitir el trabajo de los rescatistas.

IO