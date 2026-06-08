Belinda le va a dar voz a Lilypad en ‘Toy Story 5’, la cantante confirmó la noticia con tierno video

A tan solo unos cuantos días de que se lleve a cabo el estreno de la película ‘Toy Story 5’, Belinda ha sorprendido a sus millones de fans, al confirmar que va a ser una de las famosas que va a participar en el doblaje de la producción a español latino.

Este lunes 8 de junio, cuando se dio a conocer por medio una publicación junto con Disney Studios, la cantante reveló que será la voz del personaje de ‘Lilypad’, quien se integra en esta nueva entrega de ‘Toy Story’.

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Belinda va a estar en el doblaje de ‘Toy Story 5’

A través de un video, la cantante compartió algunas imágenes en los estudios de Pixar, ahí no desaprovecho la oportunidad para tomarse algunas fotos con los personajes. Además, no dudó en compartir su emoción por este nuevo proyecto.

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“Hola, estoy aquí en los estudios de Pixar en San Francisco y me emociona mucho contarles que voy a ser la voz de Lilypad en Toy Story 5 de Disney y Pixar”

Los rumores de que estaría en el proyecto comenzaron hace unos días, cuando por medio de sus historias de Instagram, publicó una imagen en donde sale con las figuras de ‘Buzz Lightyear’ y ‘Jessy.’

“El lunes les tengo una sorpresa brutal!!! Un sueño hecho realidad para mí!!! Adivinen”

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