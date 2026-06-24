Arturo Islas Allende denuncia cuenta falsa del Pato Merlín y emite importante reflexión

En pleno furor por el Mundial de Fútbol, el ambientalista e influencer Arturo Islas Allende alzó la voz junto a los dueños del Pato Merlín, la emblemática mascota que se volvió una sensación viral en las calles y celebraciones de la Ciudad de México; para denunciar la existencia de perfiles falsos en redes sociales.

El ambientalista usó sus redes sociales con la finalidad de alzar la alzar la voz en nombre del ave que se ha ganado a millones de seguidores. Islas explicó que existe un solo perfil en redes de este pato, además de compartir una importante reflexión relacionada al cuidado de estas aves.

Noticia Destacada Merlín conquista el Mundial 2026 y ahora visitará a la presidenta Claudia Sheinbaum en La Mañanera

Arturo Islas Allende señala cuentas falsas que buscan lucrar

Aprovechando el gigantesco impacto mediático de Merlín, personas ajenas a su entorno crearon una cuenta de Instagram que se hacía pasar por el perfil oficial del animal. Ante esto; el influencer denunció públicamente esta situación, aclarando que dicho espacio digital fue abierto sin el consentimiento ni el conocimiento de Karla Gómez y su familia.

Noticia Destacada Pato Merlín es nombrado embajador oficial de la Ciudad de México en el Mundial 2026

Arturo Islas pidió a los millones de seguidores canalizar su apoyo únicamente a la cuenta real administrada por ellos. Esto ocurre en una semana donde la familia también inició trámites ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) para registrar la imagen de Merlín.

“Un pato no es una moda” Arturo emite importante reflexión

Más allá del conflicto digital, Islas Allende y la familia del ave compartieron un mensaje crucial dirigido a la sociedad mexicana para concientizar sobre el peligro de las tendencias virales con seres vivos. El influencer advirtió que, ante la enorme popularidad de Merlín, muchas personas comienzan a desear adoptar a un pato sin darle los cuidados correctos.

La familia de Merlín recordó que los patos domésticos requieren una alimentación muy especial, espacio idóneo y cuidados rigurosos. Lamentaron que el entusiasmo del momento suela terminar en abandono o maltrato cuando la "novedad" pasa; señalando que “un pato no es una moda”.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal