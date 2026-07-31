Yahir deja callado a Masad Altamimi por presumir su lujosa vida

Las cosas dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, se están poniendo cada vez más tensas, pues se dio a conocer que algunas rivalidades ya han comenzado a formar, esto a tan solo unos días de que comenzó la cuarta temporada del polémico reality.

Las celebridades que lograron integrarse han sido una total sorpresa para los fans del reality, uno de los más polémicos hasta el momento ha sido Masad Altamimi, un empresario e influencer que ha dado mucho de qué hablar desde su llegada.

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¿Qué ha pasado entre Masad Altamimi y Yahir?

Todo parece indicar que su personalidad ha chocado con otro integrante, pues durante una conversación casual, Yahir no se tentó el corazón para cuestionar la presencia del famoso en el reality.

Las cosas comenzaron cuando Masad Altamimi se encontraba platicando con Ernesto Laguardia, Fede Vigevani y Yahir, ahí el empresario habla de sus lujos y las propiedades que tienen.

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"Tengo una casa de ocho cuartos para mí solo"

Mientras tanto, Laguardia optó por seguirle la corriente con educación y Fede disimulaba una risa incrédula, fue Yahir quien decidió lanzar una pregunta:

"Masad, ¿entonces por qué estás aquí?".

Ante su participación en diferentes realitys show, muchos se han cuestionado de dónde viene su patrimonio, y en algún momento aclaró su nivel socioeconómico:

"La gente se considera millonaria cuando tienes más de 10 millones de dólares en el banco; más abajo eres rico. Yo soy rico".

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