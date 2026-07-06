Presidenta Sheinbaum recibe al CEO y fundador de Nubank en Palacio Nacional

A través de una publicación en sus redes sociales, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que recibió en Palacio Nacional a David Vélez Osorno, CEO y fundador de NU.

"En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, y su equipo; me informaron la inversión estimada de cuatro mil 200 millones de dólares para el periodo 2026–2030 en nuestro país", escribió la mandataria en su perfil de X.

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Durante su administración, que inició el 1 de septiembre de 2024, la jefa del Ejecutivo Federal ha encabezado encuentros de trabajo con empresarios y líderes de diferentes sectores para impulsar las inversiones en México.

La Fintech que dirige Vélez, que nació en Sao Paulo, Brasil, en mayo de 2013, actualmente es una de las empresas más importantes de Latinoamérica con una valuación aproximada de 66 mil millones de dólares.