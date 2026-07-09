Estos son los planes de Fátima Bosch cuando termine su reinado de Miss Universo

Recordemos que hace un par de meses, Fátima Bosch se coronó como Miss Universo, tema que ha sido muy polémico, pues aunque era una de las favoritas su reinado ha estado llena de mucha controversia por temas ajenos a la joven.

Cada día le falta menos a Fátima Bosch para concluir su reinado, por lo que la famosa ha compartido los planes que tiene en su vida personal y profesional, esto es algo de lo que mencionó en un encuentro con los medios de comunicación.

“Estoy muy emocionada porque después de mi reinado quiero meterme más de lleno en el tema de filantropía, que ahorita lo hago, pero no he tenido tanto tiempo como me gustaría”

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¿Fátima Bosch podría llegar a la televisión?

La modelo, reveló que le gustaría tener una fundación y dedicar más tiempo a las causas sociales, dejando claro que no tiene planes de trabajar en la televisión, aunque ha tenido varias ofertas.

“Eso es lo que me encantaría poder hacer para ya estar full dedicada a eso. En televisión no me veo, la verdad, que yo sé que me lo preguntan mucho. Yo no sé actuar ni esas cosas. Si tienen un papel de arbusto, yo sería la indicada. Eso sí estaría cool”.

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Finalmente, aseguró que espera cumplir con los compromisos de Miss Universo antes de terminar con su reinado.

“Ahorita, la verdad que por mi reinado no he tenido la oportunidad de entablar nada sentimentalmente con nadie y sería un error hacerlo porque me quedan cuatro meses en los que tengo que seguir concentrada”

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