¿Armando Hernández dejó a su esposa por una famosa actriz?

Todo parece indicar que el actor, Armando Hernández se encuentra en medio de una fuerte polémica, todo porque se ha dado a conocer por medio de la revista TVNotas, los motivos que lo llevaron a terminar su relación sentimental y seguir con su vida amorosa.

De acuerdo con lo que se comentó en las páginas de la revista, han salido a la luz algunas fotografías en donde el actor aparece junto a su compañera, Renata Romo. Cabe mencionar que a inicios de año, el actor y su esposa decidieron tomar caminos separados, lo que ha causado muchos rumores.

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En medio de todas las especulaciones, la que mayor fuerza tomó, fue que Armando Hernández estaría saliendo con la actriz y modelo, Jacksiris Monzón. Pero ahora, una persona cercana a la famosa, reveló que los dos se comenzaron a frecuentar a principios de año.

Pero agregó que el noviazgo llegó a su fin, aunque no sabe con exactitud los motivos, el actor no volvió a retomar lo que tenía con la madre de sus hijos.

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“Tampoco volvió con su esposa, o más bien, la madre de sus hijos"

Sin embargo, también se ha revelado que el actor ha estado frecuentando a la actriz Renata Romo, aunque por el momento no se han revelado más detalles sobre el presunto romance.

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