FGR desmantela cuatro centros clandestinos para procesar combustible en tres estados

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la desarticulación de cuatro centros presuntamente utilizados para procesar combustible de manera ilegal en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos.

Las intervenciones fueron resultado de denuncias ciudadanas y labores de inteligencia coordinadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada. En los operativos también participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y personal de Pemex Logística.

Aunque la Fiscalía no reportó personas detenidas, aseguró instalaciones, vehículos, documentación, equipos de cómputo, maquinaria y grandes cantidades de petrolíferos y sustancias químicas. Las investigaciones continuarán para identificar a los propietarios, operadores y posibles redes relacionadas con los inmuebles.

¿Qué encontraron en los centros clandestinos de San Luis Potosí?

La primera investigación comenzó después de una denuncia anónima sobre el ingreso constante de autotanques a una nave ubicada en el municipio de San Luis Potosí.

Durante el cateo, las autoridades encontraron ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, ocho cilindros horizontales, seis depósitos verticales y 894 contenedores de mil litros.

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También fueron asegurados generadores, una máquina asfaltadora, herramientas, documentos, equipo informático, una camioneta y entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero. En el lugar había además cinchos de seguridad similares a los utilizados para proteger las escotillas de las pipas.

En Laguna de San Vicente, dentro de la misma entidad, la FGR localizó otro centro con 18 tanques verticales, dos líneas de producción y cerca de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel. Los agentes tomaron muestras de ácido sulfúrico y otros hidrocarburos.

¿Qué fue asegurado en Hidalgo y Morelos?

En Tizayuca, Hidalgo, las autoridades intervinieron una instalación señalada por el posible procesamiento de combustibles. Dentro del inmueble hallaron 32 contenedores de mil litros, otros 25 depósitos con capacidad para 5 mil litros y aproximadamente 456 mil 300 litros de una sustancia identificada preliminarmente como hidrocarburo o producto químico.

El cuarto cateo se realizó en Cuautla, Morelos, después de reportes sobre el ingreso frecuente de pipas escoltadas por camionetas y la presencia de fuertes olores a combustible y sustancias químicas.

En ese sitio fueron recabadas seis muestras ministeriales, documentación y talones de cheques que serán analizados para determinar el funcionamiento del lugar y sus posibles vínculos financieros.

La #FGR en coordinación con la @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y @Pemex Logística, realizó acciones estratégicas para identificar y desarticular cuatro centros de almacenamiento y distribución ilícita de combustible en los estados de #SLP, #Hidalgo y #Morelos. Las investigaciones se… pic.twitter.com/02ZCA6uLbA — FGR México (@FGRMexico) August 4, 2026

FGR mantiene investigaciones contra redes de combustible ilícito

Los aseguramientos forman parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos y el mercado ilegal de combustibles.

La Fiscalía deberá determinar el origen de los petrolíferos, si los centros modificaban o mezclaban sustancias y hacia dónde se distribuían los productos resultantes.

El hallazgo se suma a otros operativos realizados durante 2026. En julio, la FGR informó el aseguramiento de 18.9 millones de litros de hidrocarburos almacenados en 170 ferrotanques, dentro de una investigación que incluye a decenas de personas en varias entidades.

Hasta ahora, ninguna organización criminal ha sido relacionada oficialmente con los cuatro inmuebles recién desmantelados.

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