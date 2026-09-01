Segundo Informe de Sheinbaum: Gobierno impulsa 20 proyectos tecnológicos y desarrolla supercomputadora Coatlicue

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó durante su Segundo Informe de Gobierno los avances alcanzados en ciencia, tecnología e innovación, con énfasis en el desarrollo de proyectos nacionales, la simplificación de trámites y el aumento de recursos destinados a la investigación.

Desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que su administración impulsa una política de innovación soberana, con la participación de profesores, investigadores y estudiantes de universidades e instituciones públicas de educación superior.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno federal trabaja en 20 proyectos estratégicos de innovación, desarrollo tecnológico y estudios humanistas, además de nuevas herramientas para fortalecer capacidades científicas y reducir la dependencia tecnológica del exterior.

¿Qué proyectos de ciencia y tecnología destacó Claudia Sheinbaum?

Entre los proyectos mencionados se encuentra Olinia, el mini vehículo eléctrico mexicano que, de acuerdo con la Presidenta, ya entra en su fase de producción.

También destacó Kutsari, un proyecto enfocado en diseño de semiconductores; los satélites de observación Ixtli; un sistema de monitoreo oceánico para temas climáticos y de protección civil, así como Quetzal, dedicado al diseño y producción de un vehículo aéreo no tripulado de última generación.

Sheinbaum indicó que estos desarrollos forman parte de una estrategia para impulsar tecnología nacional a partir de la colaboración entre instituciones públicas.

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¿Cuánto aumentaron los apoyos a investigación científica?

La Presidenta informó que los apoyos destinados a proyectos de investigación científica aumentaron 193 por ciento.

Asimismo, las becas para estudios en el extranjero crecieron 70 por ciento, mientras que las estancias postdoctorales registraron un incremento de 23 por ciento.

Otro de los programas presentados fue la Cátedra de la Diáspora Mexicana, con la que se busca incorporar a 900 académicos mexicanos residentes en otros países para colaborar en actividades de docencia e investigación dentro de México.

Coatlicue busca convertirse en la supercomputadora más potente de América Latina

Entre los anuncios tecnológicos, Sheinbaum destacó el inicio del desarrollo de Coatlicue, una supercomputadora que el Gobierno proyecta como la más potente de América Latina.

De acuerdo con las cifras presentadas en el Segundo Informe, tendrá una capacidad estimada de 314 mil billones de operaciones por segundo.

Segundo Informe de Gobierno. Palacio Nacional https://t.co/uCe1PE8VkK — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 1, 2026

Gobierno reporta reducción de trámites y requisitos

Sheinbaum también vinculó la transformación tecnológica con la digitalización y simplificación administrativa.

La mandataria señaló que se han simplificado o eliminado 60 por ciento de los trámites, reducido en 66 por ciento los requisitos y disminuido en 50 por ciento el tiempo promedio de respuesta.

Además, destacó la simplificación total de los trámites de Cofepris y la implementación de un catálogo único de trámites y servicios con estados y municipios, con la meta de reducirlos al menos a la mitad.

Con estos resultados, el Gobierno federal colocó la ciencia, la innovación tecnológica y la digitalización entre los ejes presentados durante el Segundo Informe de Claudia Sheinbaum.

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