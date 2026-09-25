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La Granja VIP: Así van las votaciones para conocer al tercer eliminado del reality

La competencia se ha puesto muy intensa en los últimos días dentro del polémico reality.

Por Redacción Por Esto!

25 de sept de 2026

1 min

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La Granja VIP: Así van las votaciones para conocer al tercer eliminado del reality
La Granja VIP: Así van las votaciones para conocer al tercer eliminado del reality / Facebook:La Granja VIP México

Cada día, las tensiones se hacen más fuertes dentro de ‘La Granja VIP, donde las alianzas y rivalidades inesperadas se han evidenciado. Sin embargo, como cada semana, un granjero corre el riesgo de abandonar la competencia.

Recordemos que el día de ayer, Kevyn ‘Bicolor’ se quedó con la salvación y salió de la placa de eliminados, mientras que permanecen Manelyk, Azalia, Carlos Trejo, Julio Camejo y Kenny; cualquiera de estos participantes corre el riesgo de ser el tercer eliminado de la competencia.

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Así van las votaciones en ‘La Granja VIP’

Ante toda la incertidumbre de cómo van las votaciones, el sitio ‘Vaya Vaya’ decidió realizar una encuesta en donde los usuarios en redes sociales votan por su preferido, lo que ayuda a los fans a saber las preferencias y darse una idea de cómo van las votaciones.

De acuerdo con la interacción de los fans, la persona con mayor número de votos es Manelyk, seguida por Carlos Trejo, por ese motivo los participantes que están en riesgo de salir son: Julio Camejo, Azalia y Kenny. 

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  • Manelyk 31%
  • Carlos Trejo 11%
  • Julio Camejo 7%
  • Azalia 7%
  • Kenny 6%

Si no te quieres perder la Gala de eliminación, se transmite todos los domingos en punto de las 20:00 horas por Azteca Uno y por medio de la plataforma de streaming de Disney +.

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