Lluvias inundaron seis viviendas en la Naranjal Poniente de Felipe Carrillo Puerto: VIDEO

Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana en la península de Yucatán generaron inundaciones y encharcamientos en la comunidad de Naranjal Poniente, en Felipe Carrillo Puerto, donde el agua ingresó a por lo menos seis viviendas. La situación mantiene en alerta a los habitantes de la ruta que conecta esta localidad con San Andrés, ante el escurrimiento que comienza a pasar por debajo del puente de la carretera Mérida-Chetumal.

De acuerdo con Saulo Uex, subdelegado de Naranjal Poniente, las precipitaciones se registraron con intensidad y, en cuestión de minutos, provocaron acumulaciones de agua en distintos puntos de la comunidad.

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Explicó que el área verde del parque quedó inundada, formando un amplio espejo de agua, mientras que el líquido ingresó a por lo menos seis casas. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones mayores, más allá de la entrada de agua a las viviendas.

Sin embargo, la preocupación de los habitantes no se limita a lo ocurrido dentro de la comunidad, sino también al escurrimiento que se ha comenzado a observar en la ruta hacia San Andrés.

Uno de los puntos que genera inquietud se encuentra cerca de la localidad de Presidente Juárez, donde el agua ya circula por debajo del puente de la carretera Mérida-Chetumal. Los pobladores mantienen la atención en el comportamiento de la corriente ante la posibilidad de que las lluvias continúen y aumente el nivel del agua en la zona.