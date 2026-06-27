Sismos en Venezuela dejan mil 430 muertos; cifra de víctimas vuelve a aumentar

El saldo de personas fallecidas por los dos fuertes sismos registrados el pasado miércoles 24 de junio en Venezuela aumentó a mil 430, informó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y uno de los voceros del gobierno durante la emergencia.

El nuevo reporte representa un incremento considerable frente al balance previo, que daba cuenta de 920 personas muertas por el doble terremoto que afectó distintas regiones del país sudamericano.

Rodríguez también informó que 3 mil 238 personas resultaron heridas, mientras continúan las labores de rescate, atención médica y evaluación de daños en las zonas más afectadas.

Venezuela actualiza cifra de muertos y heridos

El presidente del Parlamento venezolano comunicó el nuevo balance este sábado, en medio de las tareas de búsqueda de sobrevivientes y recuperación de cuerpos entre los escombros.

Hasta el momento, las autoridades mantienen operativos en los estados más golpeados por los sismos, especialmente en zonas donde se reportaron colapsos de viviendas, edificios y daños en infraestructura pública.

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La emergencia continúa tras el doble sismo

Los terremotos del 24 de junio provocaron una amplia movilización de cuerpos de seguridad, Protección Civil, rescatistas nacionales y brigadas internacionales.

El gobierno venezolano ha recibido apoyo de distintos países con equipos especializados, perros de búsqueda, ayuda humanitaria, insumos médicos y personal técnico para reforzar las labores de emergencia.

Aumenta la presión sobre labores de rescate

El incremento en la cifra de fallecidos refleja la gravedad de los daños ocasionados por los movimientos telúricos.

#ÚLTIMAHORA | Suben a 1.430 los fallecidos por terremotos en Venezuela, confirmó Jorge Rodríguez. Hay 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas. Autoridades reportan la distribución de 7.2 millones de kilos de alimentos.



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Las autoridades venezolanas han señalado que las tareas de rescate siguen como prioridad, mientras miles de personas permanecen damnificadas o en refugios temporales.

El nuevo balance mantiene a Venezuela en alerta nacional, con esfuerzos centrados en salvar vidas, atender heridos y restablecer servicios básicos en las zonas afectadas.

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