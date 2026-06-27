Terremotos en Venezuela dejaron daños por 6 mil 700 millones de dólares, estima la ONU

Los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio dejaron pérdidas preliminares estimadas en 6 mil 700 millones de dólares en viviendas y activos económicos, de acuerdo con un análisis realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La evaluación se elaboró mediante la herramienta de Análisis Digital Rápido (RAPIDA), que combina modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos poblacionales para estimar el impacto de los desastres naturales en las primeras horas posteriores a la emergencia.

Según el organismo internacional, el cálculo contempla daños en viviendas, edificios, comercios y vehículos ubicados en las zonas afectadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados cerca de la costa norte venezolana.

¿Cómo calculó la ONU los daños provocados por los terremotos?

El PNUD explicó que la estimación fue posible gracias al uso de información satelital y modelos especializados que permiten identificar rápidamente el alcance de los daños materiales tras un desastre natural.

Luis Francisco Thais, representante residente del organismo en Venezuela, señaló que este tipo de herramientas facilita la toma de decisiones durante las primeras etapas de la respuesta de emergencia.

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El funcionario destacó que contar con evaluaciones rápidas y precisas permite orientar mejor los recursos destinados a las comunidades afectadas y planificar las acciones de recuperación.

La estimación no incluye todos los costos de la tragedia

El organismo precisó que en las áreas impactadas por los terremotos existen alrededor de 1.7 millones de estructuras.

Sin embargo, aclaró que la cifra preliminar de 6 mil 700 millones de dólares no contempla los daños ocasionados a la infraestructura pública, las afectaciones económicas derivadas de la interrupción de actividades productivas ni los costos que implicará la reconstrucción a largo plazo.

A las pocas horas de los terremotos en Venezuela, nuestro análisis estimó USD 6.700 millones en daños directos e identificó las zonas más afectadas.@PNUDVenezuela trabaja para apoyar a las autoridades en la respuesta con información basada en evidencia: https://t.co/quGnGdGYtM pic.twitter.com/0cw1oVSpAK — ONU Desarrollo (@pnud) June 27, 2026

El PNUD subrayó que la recuperación representa también una oportunidad para fortalecer la resiliencia frente a futuros desastres naturales.

"Cada crisis ofrece la posibilidad de replantear las estrategias de desarrollo colocando la resiliencia en el centro", indicó Luis Francisco Thais, al considerar que la reconstrucción debe permitir no solo recuperar lo perdido, sino generar condiciones para un desarrollo más sostenible.

Las autoridades venezolanas y organismos internacionales continúan con la evaluación de daños mientras avanzan las labores de rescate, atención a la población afectada y planificación de la reconstrucción en las zonas más impactadas por los sismos.

IO