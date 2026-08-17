Shakira llega al Chocó tras el terremoto y anuncia la construcción de diez escuelas

Una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, Shakira llegó al departamento del Chocó para conocer de cerca las afectaciones y acompañar a las comunidades que todavía enfrentan las consecuencias del sismo y sus réplicas.

La cantante colombiana viajó hasta Quibdó junto al filántropo estadounidense Howard Buffett, con quien recorrió algunas de las zonas afectadas y se reunió con niños, autoridades y habitantes de la región. A su llegada, fue recibida por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y el alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños.

Durante su visita, la intérprete de Hips Don't Lie dio a conocer un ambicioso plan de reconstrucción que contempla la edificación de diez nuevas escuelas en el departamento, además de la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó.

"Vamos a construir diez escuelas nuevas en la región", afirmó la artista, quien también aseguró que concentrará sus esfuerzos personales en reconstruir la institución universitaria afectada por la emergencia.

Shakira pide apoyo para reconstruir el Chocó

La cantante explicó que el objetivo no es únicamente atender los daños provocados por el terremoto, sino contribuir a que los niños puedan regresar a las aulas y que las comunidades recuperen poco a poco sus condiciones de vida.

"El compromiso es no soltarle la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda tener una vida normal", expresó Shakira durante su visita.

Para comenzar con la reconstrucción de los planteles educativos, el movimiento Global Citizen aportará 500 mil dólares, mientras que Live Nation destinará otra cantidad equivalente. De esta manera, se reunirá un millón de dólares para apoyar la recuperación de las escuelas dañadas por el terremoto.

La artista también pidió a los gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido, además de empresas privadas y otras organizaciones, sumarse a la ayuda destinada al Chocó.

Una labor que Shakira mantiene desde hace años

La visita de la cantante tiene relación directa con el trabajo que desarrolla desde hace dos décadas la Fundación Pies Descalzos, organización que impulsa proyectos educativos para niños y jóvenes en diferentes regiones de Colombia.

En Quibdó, la fundación ha participado en proyectos educativos desde 2005, cuando entregó una sede para educación primaria. Ahora, tras la emergencia provocada por el terremoto, Shakira busca ampliar ese trabajo con la construcción de nuevos planteles.

La cantante estuvo acompañada durante el recorrido por Howard Buffett, empresario y filántropo estadounidense que también tiene una amplia trayectoria de apoyo a proyectos sociales en Colombia.

Buffett llegó al país en 2008 y, en alianza con la Fundación Pies Descalzos, participó en la construcción de escuelas en Barranquilla y Cartagena. Posteriormente destinó importantes recursos a proyectos de infraestructura, sustitución de cultivos y desminado humanitario en el Catatumbo.

Shakira visita a niños afectados por el terremoto

Uno de los momentos destacados de la visita ocurrió en el Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, donde Shakira y Buffett convivieron con niños de la zona y escucharon parte de las necesidades de las comunidades afectadas.

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales mostraron a la cantante descendiendo del avión en Quibdó y saludando a habitantes que se acercaron para recibirla.

Con su llegada, Shakira convirtió su mensaje de solidaridad tras el terremoto en acciones concretas y anunció que buscará mantener el apoyo a la región hasta que los estudiantes puedan volver a las aulas y avance la reconstrucción de las zonas afectadas.