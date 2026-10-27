Ruido de planta móvil de la CFE afecta a vecinos y casas vacacionales en Isla Mujeres

Especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atendieron la solicitud de vecinos cercanos a la planta móvil de la paraestatal en Isla Mujeres y midieron el nivel de ruido, que alcanzó 103.7 decibeles (dB). A partir de estos resultados, se espera retomar las medidas para reducir la contaminación auditiva y analizar una posible reubicación del equipo.

La CFE trasladó la unidad desde el interior del país para enfrentar los constantes apagones registrados en el destino durante el verano del 2019. Sin embargo, su funcionamiento pronto generó molestias por el elevado volumen, que afecta a huéspedes y trabajadores de una veintena de casas vacacionales situadas a menos de 100 metros de la instalación.

Después de la inspección realizada durante el fin de semana, la dependencia no emitió una postura oficial. No obstante, fuentes de la institución confirmaron que el asunto fue expuesto y que los niveles sonoros representan un riesgo para la salud del personal de limpieza y los visitantes, quienes suelen cambiarse a otro inmueble cuando entra en funcionamiento el generador.

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La medición se efectuó a menos de 15 metros de la unidad, desde el borde de la carretera del circuito perimetral, frente a la antigua aeropista, donde permanece desde agosto del 2019. El aparato registró hasta 103.7 decibeles, una intensidad que, de acuerdo con uno de los participantes en la revisión, identificado como José, puede representar un peligro para la salud ante exposiciones prolongadas. El riesgo depende de la duración y frecuencia del contacto con ese nivel sonoro, así como de las condiciones de protección.

Organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, advierten sobre los efectos de la exposición a niveles elevados de ruido. Para determinar el tiempo seguro de permanencia ante una intensidad cercana a los 104 decibeles, deben considerarse los criterios técnicos correspondientes y las medidas de protección auditiva.

Como antecedente, durante el invierno del 2022, directivos de la paraestatal habían aceptado trasladar el equipo a la zona sur de Isla Mujeres, detrás de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Aguakan. El plan contemplaba acondicionar el predio para ponerlo en funcionamiento durante el verano de ese año, pero no se concretó. Según la información disponible, el terreno del Gobierno de Quintana Roo previsto para el proyecto habría sido vendido previamente por el exgobernador Roberto Borge, quien cumple una condena en su domicilio por delitos de corrupción.

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Durante los primeros tres años, la unidad funcionaba más de 30 días al año. Sin embargo, desde la entrada en operación de la nueva línea eléctrica submarina de la CFE, en el 2023, disminuyó su tiempo de uso. Pese a ello, el personal permanece expuesto durante varias horas al ruido, además de las emisiones contaminantes derivadas del consumo de miles de litros de diésel en cada periodo de funcionamiento, que en ocasiones supera las seis horas continuas.

Entre las propuestas de los vecinos afectados, residentes al otro lado de la pista aérea, en las inmediaciones del malecón Rueda Medina Sur, destaca trasladar el generador hacia el sur de la antigua infraestructura y dotarlo de sistemas de aislamiento acústico. La medida buscaría reducir las molestias para la población y evitar afectaciones a los estudiantes de los Colegios de Bachilleres y de la secundaria “Benito Juárez”.