La Granja VIP: Pascal Nadaud rompe el silencio y hace revelación sobre su sexualidad

Pascal Nadaud causó gran sorpresa entre los seguidores La Granja VIP, pero también a Kunno y Manelyk González, pues les hizo una revelación que le tocó vivir cuando apenas tenía 19 años.

Aseguró que durante ese momento de su vida, se cuestionó si era gay debido a las percepciones que otras personas tenían sobre él, esto por la forma que tenía de relacionarse.

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“Cuando estaba más chico, hubo un momento en el que pensé que era gay”

Pascal Nadaud revela un momento clave de su vida.

Ante esto Kunno le preguntó si había llegado a experimentar para resolver las dudas que en ese momento estaba enfrentando, respondiendo de forma tajante: “Experimenté”.

Sus palabras provocaron más dudas de sus compañeros, revelando que algunas personas que lo rodeaban, llegaron a pensar que era gay, pues había rechazado a varias mujeres que lo buscaban.

“Toda la gente creía que era gay. En el Comité Olímpico todos creían que yo era gay”

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Añadió que algunas personas se acercaron, pero siempre tenía negativas para ellas, por lo que los rumores crecieron mucho.

“Y un día dije: ‘es que todo el mundo me dice que soy, soy gay. Chance soy gay’”

Reveló que durante un viaje por el viejo continente, se encontró con un hombre que consideró atractivo: “Ah, está guapo ese güey”, pero también tuvo una respuesta negativa

Pero ante esto, tuvo más cuestionamientos y decidió buscar a alguien sin barba a lo que él respondió: “Me besé uno sin barba. Y dije: ‘No’”

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