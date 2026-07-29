Viralizan video de presunto maltrato a un gato en Xcunyá; exigen castigo para el responsable

La difusión de un video en redes sociales que muestra un presunto caso de maltrato animal en la comisaría de Xcunyá, al Norte de Mérida, ha provocado una fuerte reacción entre habitantes, colectivos defensores de los derechos de los animales y usuarios de plataformas digitales, quienes exigen una investigación inmediata y la aplicación de la ley contra quien resulte responsable.

De acuerdo con las denuncias realizadas por ciudadanos, en las imágenes aparece un hombre identificado de manera preliminar como Manuel N., quien presuntamente incurre en actos que ponen en riesgo la integridad física y la vida de un gato doméstico. El material comenzó a circular ampliamente durante las últimas horas y generó cientos de comentarios de rechazo e indignación.

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La publicación del video rápidamente se viralizó, provocando que organizaciones protectoras de animales y ciudadanos manifestaran su preocupación por la violencia ejercida contra un ser sintiente.

Diversos usuarios señalaron que este tipo de conductas no pueden considerarse una broma o un acto sin consecuencias, sino que representan un posible delito que debe ser investigado por las autoridades competentes.

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A través de redes sociales, los habitantes de Xcunyá y personas de distintos municipios de Yucatán solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como de las áreas especializadas en la atención de delitos relacionados con el maltrato animal, para que el caso sea investigado de oficio y se determine la posible responsabilidad penal del presunto agresor.

Los ciudadanos también hicieron un llamado a que el caso no quede impune y sirva como precedente para reforzar la protección de los animales en las comisarías y comunidades del estado. En sus publicaciones, insistieron en que la aplicación de la legislación vigente es fundamental para desalentar este tipo de conductas y fomentar una cultura de respeto hacia los seres sintientes.