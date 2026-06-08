MasterChef 24/7: Arturo López y Lula fueron los últimos eliminados del reality

Después de una semana muy dura, el día de ayer domingo 7 de junio cuando se dio a conocer a los eliminados de MasterChef 24/7, pese a que los participantes durante toda la semana demuestran sus habilidades culinarias. En esta ocasión, fue Arturo López, quien no logró conservar su lugar en la competencia de cocina y fue el primer eliminado de esa noche, al no convencer a los chefs con tu sazón.

Sin embargo, la tensión no terminó en ese momento, pues más adelante otro participante también dejaría la competencia. El programa fue especial por contar con la presencia de Arturo López Gavito, Clarita Carrera y Roy Padilla.

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Los invitados fueron los capitanes de los equipos y el desempeño se notó de inmediato, aunque Arturo López no tuvo el toque especial, y se tuvo que enfrentar en la eliminación con María del Carmen. Dejando al participante fuera de la competencia.

¿Quién fue la segunda eliminada de la noche en MasterChef 24/7?

Las cosas se pusieron más tensas en la recta final, pues se dio a conocer que Lourdes Cruz Yáñez Rincón, conocida como Doña Lula, fue la segunda eliminada de la noche en MasterChef 24/7.

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Recordemos que en lo que va de la competencia, estos han sido los eliminados: Arturo, Nahieli Jácome, 'Nash' y Javier 'La Chuleta Metalera'.

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