Elefantes predicen al ganador del partido inaugural de la Copa Mundial 2026

Estamos a unas horas del arranque de la Copa Mundial de la FIFA, por lo que la emoción se encuentra por todo lo alto. Por ese motivo, el ambiente mundialista ya se siente en las redes sociales, donde circula un video en donde los elefantes hacen una predicción sobre el ganador del partido entre México y Sudáfrica.

¿A qué hora arranca el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA?

El primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se encuentra programado para disputarse este jueves 11 de junio en punto de las 13:00, tiempo del centro de México, será la tercera ocasión que el Estadio Azteca sea sede de un duelo inaugural.

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¿Cuál es la predicción de los elefantes para el primer partido de la Copa Mundial?

El video que circula en las redes sociales, se puede ver que por medio de una dinámica con costales, el elefante termina eligiendo al equipo ganador entre México y Sudáfrica, por lo que muchos usuarios lo han tomado como una predicción sobre lo que podría pasar en la cancha del Estadio Ciudad de México.

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De acuerdo con lo que se puede ver en el video, la predicción sería un video a favor de la Selección Mexicana en su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA. El video fue acompañado con el siguiente mensaje.

“Mañana inicia la participación de México y en nuestra Alineación Salvaje ya tenemos un pronóstico. Uno de nuestros gigantes favoritos eligió quién cree que se llevará la victoria”

En el video, se puede ver a un elefante acercarse a una cancha que fue pintada, donde hay dos costales con las banderas de México y Sudáfrica, al final se pone junto al costal de la Selección Mexicana, por lo que sería un buen augurio para el equipo nacional.

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