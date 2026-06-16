Chofer de microbús transmite los partidos del Mundial durante su ruta: VIDEO

Desde hace varios días, se dio el inicio al evento de futbol más importante del año; sin embargo, algunos ciudadanos no corren con la suerte de poder disfrutar de los partidos en la comodidad de su casa. Tal es el caso de un chofer de microbús que decidió cautivar a sus pasajeros con los partidos de la justa mundialista.

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Esta situación generó muchos comentarios en redes sociales, incluso de varios memes y hasta burlas para la FIFA, pues recordemos que se generó mucha controversia por la transmisión de los partidos, lo que podía ocasionar multas en caso de no tener los permisos necesarios.

Chofer pasa los partidos del Mundial 2026 en su microbús

El chofer cautivo las redes sociales y a los cientos de pasajeros que recorren las calles de Guatemala, ya que colocó una pantalla en la parte de arriba de su espejo retrovisor para poder disfrutar de la justa mundialista, por lo que las personas que se suben pueden ver los partidos en vivo.

Los de la FIFA pensaron que pagarían por servicios de streaming



Un camionero transmitiendo toda la copa del mundo desde su camión en roja directa:

pic.twitter.com/qhjmteqA5t — Trucha (@Trucha_chitos17) June 15, 2026

“Los de la FIFA pensaron que pagarían por servicios de streaming. Un camionero transmitiendo toda la copa del mundo desde su camión en roja directa”, es uno de los comentarios que han hecho en la publicación del video.

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