Perrita policía con la playera de la Selección Mexicana conquista a los aficionados: VIDEO

Durante los primeros días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los que más han cautivado son los animalitos, ya sean lomitos, michis y hasta patos se están robando los reflectores en las redes sociales. La pasión de los mexicanos una vez más ha cautivado a todos.

En esta ocasión, una perrita policía cautivó a los usuarios en redes sociales, pues estaba recorriendo las calles de la Ciudad de México, mientras traía la playera de la Selección Mexicana.

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Perrita de la policía pasea con su playera de la Selección Mexicana

Este épico momento quedó capturado por muchos aficionados que se encontraban con ella, pero eso no es todo el video fue compartido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) quien reveló su nombre es “Zory" y es un elemento de la Unidad Canina de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

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Al momento que la perrita fue captada en las calles de la capital mexicana, ella se encontraba vigilando las calles de la ciudad, pero eso no evitó que varias personas se tomaran fotos con ella.

#SeguridadMundial | "Zory", integrante de la Unidad Canina de la @PBI_SSC, portando la playera de México, saludó y convivió con las y los asistentes nacionales y extranjeros, que se dieron cita en la avenida Paseo de la #Reforma, en las inmediaciones del #ÁngelDeLaIndependencia,… pic.twitter.com/k3oojXhyEC — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 14, 2026

Además, se detalló que las personas que se acercaron recibieron un obsequio por parte de la perrita, quien está entrenada para localizar y disuadir, así como en la detección de narcóticos, artefactos explosivos, y la búsqueda de personas.

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