Aarón Mercury revela el mensaje que recibió del mánager de Oliver Tree tras su fallecimiento

Tras el trágico accidente aéreo que cobró la vida del cantante estadounidense Oliver Tree el pasado domingo 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil, el influencer mexicano y amigo del músico, Aarón Mercury compartió el conmovedor mensaje que recibió por parte del mánager del artista.

En un encuentro con los medios, el mexicano detalló que el mánager del artista se comunicó con él. Aunado a esto, di algunos detalles sobre el mensaje recibido, revelando el cariño que tenía el artista al actor mexicano y la estrecha relación que mantenían ambos creadores de contenido.

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¿Qué le dijo el mánager de Oliver Tree a Aarón Mercury?

Aarón Mercury y Oliver Tree habían consolidado una amistad muy estrecha semanas antes del siniestro, colaborando en diversos videos en México y participando juntos en eventos como el Supernova Génesis. Devastado por la pérdida, Mercury rompió el silencio ante los medios de comunicación para revelar los detalles de este emotivo contacto.

En encuentro con la prensa, el mexicano detalló que el mánager del intérprete de Life Goes On se comunicó con él para expresarle su profundo agradecimiento por la hospitalidad que el mexicano y su familia le brindaron al equipo durante su reciente estancia en el país, además de dedicar gratitud y cariño.

"Me dijo unas lindas palabras. Me dijo: 'Te amo, de verdad. Gracias por abrir tu casa y tu familia a nosotros. Se la pasó súper lindo esas semanas grabando contigo y fue una de las mejores semanas de nuestras vidas'." fueron las palabras que recibió el influencer mexicano por parte del mánager.

Detalles del trágico accidente en donde Oliver Tree perdió la vida

El siniestro ocurrió en la zona oeste de Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno aire sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes. Tras el fuerte impacto, las aeronaves se desplomaron sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos, desatando un incendio de gran magnitud.

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Las autoridades locales confirmaron el fallecimiento de las seis personas a bordo de ambos aparatos. Entre las víctimas fatales, además de Oliver Tree; se identificó al célebre creador de contenido argentino "Gaspi" (Gaspar Prim) y al director de videos musicales Lucas Vignale, quienes acompañaban al músico en su viaje por Sudamérica.

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