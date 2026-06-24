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Elefantes predicen al ganador del partido entre México vs Chequia: VIDEO

El equipo mexicano va a jugar su tercer partido de la fase de grupos esta noche ante Chequia.

Por Redacción Por Esto!

24 de jun de 2026

1 min

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Elefantes predicen al ganador del partido entre México vs Chequia: VIDEO
Elefantes predicen al ganador del partido entre México vs Chequia: VIDEO / Instagram:africamsafaripuebla

Desde hace varios días, la Copa Mundial de la FIFA ha enloquecido a millones de aficionados, no solo de México sino de todo el mundo, pues durante los partidos hemos visto grandes sorpresas.

Ahora unos elefantes, han ganado gran popularidad en las redes sociales, debido a que han acertado en las predicciones que han hecho sobre los partidos de la Selección Mexicana.

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Elefantes predicen al ganador del partido entre México vs Chequia

Los elefantes han hecho la elección del vencedor del tercer partido de la Selección Mexicana, el cual se va a disputar esta noche en punto de las 19:00 horas, en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Sus predicciones han sido muy exactas y han acertado de manera consecutiva en los dos partidos anteriores de la Selección Mexicana.

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De nueva cuenta, el elefante ha hecho su predicción, donde aseguró que la Selección Mexicana se llevaría el triunfo ante el representativo de Chequia, esto ha levantado las esperanzas de miles de mexicanos quienes ya se encuentran preparándose para disfrutar el partido.

La afición mexicana se encuentra muy emocionada, ya que el equipo mexicano podría conseguir su tercera victoria de forma consecutiva en el Mundial.

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