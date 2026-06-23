Aficionados de Noruega celebran el pase de su selección pintando de rojo Times Square: VIDEO

Desde que comenzó el Mundial 2026, son miles los aficionados que se encuentran en México, Estados Unidos y Canadá, para disfrutar de los diferentes partidos. Noruega es una de las selecciones que se encuentra en competencia, por lo que sus fans celebran cada una de sus victorias de una forma única.

La celebración de su pase a la siguiente ronda, fue publicada en redes sociales y muestra como cientos de aficionados se reúnen en la esquina de Times Square, en Nueva York, tras la importante victoria ante su similar de Senegal.

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Aficionados noruegos celebran en el Times Square de Nueva York

En las redes sociales se han compartido diferentes videos de este momento tan especial, donde se puede ver a miles de aficionados a la Selección de Noruega vestidos con la playera.

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Una vez que se reúnen, comienzan hacer la muy tradicional ‘remada vikinga’, una coreografía que simula el movimiento de los remos de las antiguas embarcaciones nórdicas, algo muy apegado a su cultura y en donde todos participan por igual.

🇳🇴 | GRUPO I | MUNDIAL 2026: Hinchas noruegos llenan el Times Square de Nueva York para la ‘remada vikinga’. pic.twitter.com/BeUr9Tvva7 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 22, 2026

Este fenómeno ha tomado cada vez mucha más fuerza, por lo que integrantes del Parlamento de Noruega replicaron la coreografía, esto para mostrar su apoyo a la selección.

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