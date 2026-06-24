Planteles Renacimiento Maya: ¿en qué consiste el nuevo modelo educativo que llegará a escuelas de Yucatán?

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) pondrá en marcha a partir del próximo ciclo escolar el nuevo modelo educativo “Planteles Renacimiento Maya”, una estrategia que busca transformar la enseñanza en secundaria y bachillerato mediante una formación integral que combine tecnología, innovación, cultura maya y desarrollo de habilidades para el futuro.

El titular de la Segey, Juan Enrique Balam Várguez, informó que este programa iniciará como una etapa piloto en cinco planteles educativos del estado, con el objetivo de fortalecer las capacidades académicas de las y los estudiantes y alinearse con los principios de la Nueva Escuela Mexicana. Las escuelas donde comenzará la aplicación del modelo son:

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Preparatoria Estatal número 13

Secundaria Técnica número 55

Secundaria República de México

Secundaria Técnica de Río Lagartos

Secundaria Técnica de San Felipe

De acuerdo con la dependencia estatal, el modelo educativo estará basado en cinco ejes principales que buscan preparar a los estudiantes para los retos actuales y futuros.

Entre sus componentes destaca el inglés aplicado a proyectos académicos y profesionales, con la intención de ampliar las oportunidades de formación; así como la incorporación de innovación y tecnología, mediante contenidos relacionados con robótica, automatización, internet e inteligencia artificial.

También se impulsará el fortalecimiento de la identidad y cultura maya, promoviendo que las nuevas generaciones desarrollen conocimientos tecnológicos sin dejar de lado sus raíces y tradiciones. A esto se sumarán actividades enfocadas en habilidades socioemocionales, arte, deporte y estilos de vida saludables.

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Como parte del programa, la Segey anunció la creación de la Orquesta del Renacimiento Maya, un proyecto que reunirá a estudiantes de diferentes comunidades para impulsar la música como herramienta de identidad cultural, integración social y desarrollo artístico.

La dependencia estatal señaló que para fortalecer este nuevo esquema educativo se han establecido alianzas con instituciones nacionales e internacionales, con el propósito de generar oportunidades de certificación, capacitación y crecimiento académico para estudiantes de secundaria y bachillerato.

Balam Várguez destacó que “Planteles Renacimiento Maya” busca que la educación pública sea un motor de transformación, al brindar a las juventudes herramientas para enfrentar los desafíos del futuro con una visión innovadora, pero conservando el vínculo con la historia y cultura de Yucatán.