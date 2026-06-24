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CFE anuncia cortes de luz en estos municipios de Yucatán este jueves 25 de junio

La CFE realizará trabajos de mantenimiento en el servicio eléctrico de diversos municipios de Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

24 de jun de 2026

2 min

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Se tendrán cortes de luz en Yucatán durante este jueves
Se tendrán cortes de luz en Yucatán durante este jueves / Especial

La CFE informó que realizará una interrupción temporal del suministro eléctrico en varias localidades del estado de Yucatán debido a trabajos de mejora en la red eléctrica.

El corte está programado para este jueves 25 de junio de 2026, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, como parte de labores de mantenimiento programado.

Los trabajos se llevarán a cabo en la Subestación Eléctrica (S.E.) Acanceh, lo que provocará afectaciones en el suministro de energía en las siguientes comunidades:

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  • Acanceh
  • Canicab
  • Chinquila
  • Chunkanan
  • Cuzamá
  • Dzitina
  • Eknacan
  • Homún
  • Kampepen
  • Nohchakan
  • Petectunich
  • Sabacche
  • San Antonio Sacchich
  • San Isidro Ochil
  • Tepich Carrillo
  • Ticopo

La Comisión Federal de Electricidad explicó que esta suspensión temporal del servicio es necesaria para realizar trabajos de mantenimiento y modernización en la red eléctrica de la zona.

Estas acciones forman parte de un programa de mejora de infraestructura que busca fortalecer la estabilidad del suministro, reducir fallas recurrentes y garantizar un servicio más eficiente para los usuarios de las comunidades involucradas.

Recomendaciones

Ante la interrupción programada, las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones con anticipación.

Elementos de diferentes corporaciones de seguridad llegaron al lugar de los hechos.

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Entre las principales medidas se sugiere desconectar aparatos eléctricos para evitar daños por variaciones de voltaje cuando regrese el servicio, así como cargar previamente teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.

También se recomienda moderar el uso de equipos de alto consumo antes del corte y durante el restablecimiento del suministro, además de tomar precauciones con alimentos refrigerados o congelados para evitar su descomposición en caso de que la suspensión se prolongue ligeramente más de lo previsto.

La CFE indicó que el servicio eléctrico será restablecido de manera gradual una vez concluidos los trabajos programados, aunque advirtió que podrían presentarse ligeros retrasos dependiendo de las condiciones técnicas en la zona de intervención.

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