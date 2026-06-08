Perrito se hace vira por lanzar su pelota a desconocidos en la playa: VIDEO

No cabe duda que uno de los videos más queridos y esperados en las redes sociales son los de perritos, ya que estos animales siempre logran sorprender a sus dueños con acciones llenas de ternura y que son inesperadas.

En redes sociales, ha comenzado circular un video en donde se muestra un lomito en la playa, quien está buscando compañeros para jugar con su pelota, sin importar la persona que sea.

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Perrito busca nuevos amigos en la playa

En el video del perrito, se puede observar un ambiente muy tranquilo, pues está en la arena, por lo que logra atraer a varios posibles candidatos para jugar.

El lomito decidió hacer una estrategia muy agresiva, al colocar cuidadosamente su pelota sobre el borde de la banqueta, para acaparar la atención de quienes caminan por el lugar.

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Conforme las personas van notando esto, toman la pelota y se la lanzan, todo para que el lomito pueda correr por ella, regresarla y esperar que otra persona haga el lanzamiento.

Dog waits at beach with a ball so it can play fetch with passers pic.twitter.com/XFUHXfkWgw — B&S (@_B___S) June 6, 2026

Esta situación ya se ha comenzado a hacerse viral en las redes sociales, incluso varios usuarios han comentado que el lomito es muy bueno para conseguir amigos, principalmente para jugar. Además, ya es toda una personalidad de las plataformas digitales.

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