Conductor de autobús huye tras provocar accidente en la carretera federal 307

Un autobús de transporte de personal de la empresa Lipu, identificado con el número económico 11052, protagonizó un accidente de tránsito al impactar por alcance a una camioneta Toyota Hilux tipo estaquita, de color blanco.

El responsable además de huir, dejó como saldo un conductor lesionado y el abandono de la unidad por parte del operador responsable, el percance ocurrió sobre la carretera federal 307 pasando el puente Calica en dirección de Playa del Carmen a Puerto Aventuras.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el autobús circulaba sobre la vialidad y, por causas que aún son materia de investigación, colisionó en la parte trasera de la camioneta. La fuerza del impacto provocó que el vehículo de carga saliera proyectado contra el muro de contención metálico ubicado en el carril derecho, ocasionándole severos daños materiales.

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Testigos del accidente solicitaron de inmediato la presencia de los servicios de emergencia. Paramédicos de una empresa privada arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria al conductor de la camioneta, quien presentaba diversas lesiones derivadas del fuerte impacto. Tras ser estabilizado, fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada y descartar lesiones de mayor gravedad.

Mientras los cuerpos de auxilio atendían al lesionado, el conductor del autobús presuntamente decidió abandonar el lugar del accidente, dejando la unidad de la empresa Lipu sin operador. Esta acción motivó la intervención de elementos de seguridad y de las autoridades de tránsito, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para ubicar al responsable y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el percance.

La unidad de transporte fue asegurada y posteriormente retirada mediante una grúa / Erick Díaz

La unidad de transporte fue asegurada y posteriormente retirada mediante una grúa, al igual que la camioneta siniestrada, con el objetivo de liberar la circulación y evitar nuevos incidentes.

Cabe mencionar que se registró un segundo accidente vehicular en la zona derivado a que no había autoridades policiacas abanderando la zona, En este segundo evento estuvieron involucrados tres vehículos, un Volkswagen color negro, que redujo su velocidad al percatarse del primer accidente, un Dodge color gris, que no logró frenar a tiempo e impactó la parte posterior del Volkswagen y una camioneta Frontier color gris, que terminó colisionando a los dos vehículos anteriores.

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Afortunadamente, en este segundo incidente no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales significativos en las unidades involucradas.

La circulación en la zona se vio afectada durante varios minutos mientras se realizaban las labores de auxilio, el retiro de las unidades involucradas. Hasta el momento, no se ha informado sobre la localización del conductor que huyó tras el accidente.