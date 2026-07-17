Empleada de Moon Palace The Grand agrede a huéspedes en un ataque de ira

A través de un video que se difundió en redes sociales, se dio a conocer cómo una empleada del hotel Moon Palace The Grand en Punta Cana, agredió a huéspedes con utensilios de la cafetería donde trabaja, incluso lanzó cuchillos.

Al parecer la mujer tuvo un arranque de ira que terminó en la agresión contra las personas y huéspedes que se encontraban en el lugar. Se desconocen los motivos que provocaron el episodio de furia extrema.

The Palace Company habría emitió un comunicado en el que se referiría al incidente ocurrido recientemente en el hotel Moon Palace The Grand Punta Cana en República Dominicana y afirmaría que, desde que tuvo conocimiento de lo sucedido, activó de inmediato sus protocolos internos de emergencia, brindó la atención correspondiente a las personas involucradas y notificó a las autoridades competentes, con las que asegura mantener comunicación directa y colaboración continua.

Watch the Incident Occurred at the Moon Palace Grand Punta Cana, an all-inclusive resort in Punta Cana, Dominican Republic, around July 17, 2026.



Videos show a female employee losing control in what appears to be a restaurant or dining area.

The altercation reportedly began… pic.twitter.com/rXOTXAm1qq — T_CAS videos (@tecas2000) July 18, 2026

Según la información que ha transcendido en redes sociales, todo comenzó por una discusión con un huésped, lo que provocó un arranque de ira muy fuerte que alertó y espantó a los huéspedes.

El personal de seguridad no pudo contener la situación y no actuó de inmediato, ya que solo observó cómo la empleada seguía agrediendo y aventando todo lo que encontraba a su paso.

La mujer llena de ira aventó comida, empaques de leche, partes de las cafeteras, mobiliario que estaba en la barra y hasta cuchillos.