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Preocupa desaparición de menores en Campeche; buscan a Karla de 14 años y otras tres adolescentes

Cuatro adolescentes desaparecieron en la última semana en Campeche; la Fiscalía General del Estado mantiene activos los protocolos de búsqueda y pide apoyo de la ciudadanía.

Por Redacción Por Esto!

2 de jul de 2026

2 min

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Buscan a Karla de 14 años; Fiscalía activa cuatro fichas de búsqueda de adolescentes en una semana en Campeche
Buscan a Karla de 14 años; Fiscalía activa cuatro fichas de búsqueda de adolescentes en una semana en Campeche / Especial

La preocupación por la desaparición de adolescentes en Campeche continúa en aumento. Este jueves, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) difundió una nueva ficha de búsqueda para localizar a Karla de Luna Medina Dzul, de 14 años, quien fue vista por última vez la mañana del 1 de julio en la colonia San Joaquín, en la capital del estado.

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De acuerdo con la información oficial, la adolescente salió de su domicilio alrededor de las 08:41 horas y desde entonces se desconoce su paradero. Al momento de desaparecer vestía pants deportivo rojo, playera negra, sandalias negras y un bolso beige.

Como señas particulares, Karla mide aproximadamente 1.63 metros, es de complexión robusta, tez morena clara, cabello corto y ondulado hasta los hombros, además de tener dos lunares, uno en cada mejilla, características difundidas por la Fiscalía para facilitar su identificación.

Su caso se suma a otras búsquedas recientes de adolescentes reportadas en distintos municipios del estado. El miércoles, la FGECAM solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Linci Naomi López Pérez, de 13 años, desaparecida desde el 29 de junio en la colonia Jardines, en Xpujil, municipio de Calakmul.

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Asimismo, permanece activa la ficha de búsqueda de Ana Leticia Cucul Pan, de 16 años, vista por última vez el 29 de junio tras salir de su domicilio en la comunidad de El Naranjo, municipio de Candelaria.

A estos casos se suma el de Dulce Rosario Ramírez Arcos, de 17 años, cuya ficha de búsqueda fue emitida por la Fiscalía el 25 de junio. La adolescente fue vista por última vez el 23 de junio, alrededor de las 07:00 horas, cuando salió de su domicilio en la comunidad de Ranchería El Paraguas, también en el municipio de Candelaria.

Con la difusión de la ficha de Karla de Luna, la FGECAM acumula cuatro fichas de búsqueda de adolescentes emitidas en la última semana, correspondientes a casos registrados en los municipios de Campeche, Calakmul y Candelaria, situación que ha incrementado la preocupación entre la ciudadanía.

La Fiscalía exhortó a la población a proporcionar cualquier información que contribuya a localizar a las adolescentes, comunicándose al teléfono (981) 811-9400 o a través de sus canales oficiales.

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