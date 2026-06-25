Pato Lucas es la nueva mascota que apoya a la Selección Mexicana

Durante esta Copa del Mundo, el pato Merlín se ha convertido en una sensación de las redes sociales, su popularidad incrementó por su gran apoyo a la Selección Mexicana, pero ya tiene un nuevo amigo.

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Pato Lucas se hace viral en las redes sociales

Se trata del pato Lucas, quien se encuentra en la capital mexicana, ya que sus dueños se encuentran en Morelia. Se sabe que llegaron para ver el partido del equipo mexicano contra Chequia en Paseo de la Reforma, esto dijeron en entrevista con el Heraldo de México.

"Somos de la Ciudad de Morelia, nos dijeron que le pusiéramos la playera. Tenemos dos días en la CDMX y venimos a ver el partido a Reforma. Tenemos unos seis patos, pero este es el que más nos sigue, tenemos como dos años con él. Hemos estado en Guadalajara, Querétaro, Mazatlán, le gusta meterse al mar, es un buen nadador en el mar"

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Añadieron que una de las más grandes ilusiones es encontrarse al pato Merlín, aunque no han corrido con la mejor de las suertes.

"Eso es a lo que veníamos. Yo creo que ya en unos días nos vamos, a ver si lo encontramos"

Recordemos que Merlín, es un pato que tiene dueños que se han encargado de documentar su vida cotidiana en la capital, pero que su pasión por el futbol lo ha convertido en una sensación de las redes sociales.

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