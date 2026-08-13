Tragedia en Cancún: Volcadura de vehículo dejó una mujer sin vida y un lesionado en la avenida Bonampak

Una aparatosa volcadura de un vehículo dejó el saldo preliminar de una mujer sin vida y un lesionado en la avenida Bonampak, en el estacionamiento de la Plaza Península, a unos metros de llegar al Distribuidor Vial Kabah-Colosio.

Los primeros reportes señalaron que el conductor del automóvil perdió el control, subió al área del camellón central de la avenida Bonampak, en donde colisionó contra un poste del alumbrado público.

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El vehículo fuera de control se proyectó hacia la derecha y se volcó en el estacionamiento de la Plaza Península, en donde atropelló a una mujer, quien perdió la vida en el mismo lugar, debido a la gravedad de sus lesiones.

El conductor del automóvil fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital.