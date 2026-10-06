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Detienen a cuatro personas y aseguran más de 100 dosis de presuntas drogas en Umán

Cuatro personas fueron detenidas en el fraccionamiento Villas Norte en Umán con más de 100 envoltorios con presuntas drogas,

Por Redacción Por Esto!

6 de oct de 2026

1 min

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Caen cuatro en Umán con más de 100 envoltorios de presuntas drogas
Caen cuatro en Umán con más de 100 envoltorios de presuntas drogas / Especial

Cuatro personas fueron aseguradas por elementos de la Policía Municipal de Umán durante un operativo de prevención y vigilancia en el fraccionamiento Villas Norte, donde presuntamente les fueron localizados más de 100 envoltorios con sustancias con características similares a posibles narcóticos.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron cuando los agentes realizaban un recorrido por la zona y detectaron a tres hombres y una mujer que, al percatarse de la presencia de los uniformados, presuntamente intentaron retirarse del lugar.

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Durante la intervención, una de las personas habría empujado a uno de los policías, quien cayó al suelo y resultó con una lesión en la rodilla.

Al realizar una inspección, los agentes localizaron más de un centenar de dosis y bolsas de distintos tamaños que contenían sustancias con características similares a marihuana, cristal y piedra. También fueron aseguradas pipas, paquetes de bolsas y dos básculas grameras, objetos que quedaron bajo resguardo de las autoridades.

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Las personas aseguradas fueron identificadas como Francisco Alberto A. C., de 27 años; Ángel Fernando X. C., de 33; Ángel Jesús N. C., de 20; e Indra Yaracel S. M., de 33 años.

Durante el operativo también fue asegurada una motocicleta Italika FT-150 Z, de color azul con negro y sin placa de circulación.

Los cuatro detenidos y los indicios asegurados fueron trasladados para realizar los procedimientos correspondientes y posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica de los involucrados.

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