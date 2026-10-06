Detienen a cuatro personas y aseguran más de 100 dosis de presuntas drogas en Umán

Cuatro personas fueron aseguradas por elementos de la Policía Municipal de Umán durante un operativo de prevención y vigilancia en el fraccionamiento Villas Norte, donde presuntamente les fueron localizados más de 100 envoltorios con sustancias con características similares a posibles narcóticos.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron cuando los agentes realizaban un recorrido por la zona y detectaron a tres hombres y una mujer que, al percatarse de la presencia de los uniformados, presuntamente intentaron retirarse del lugar.

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Durante la intervención, una de las personas habría empujado a uno de los policías, quien cayó al suelo y resultó con una lesión en la rodilla.

Al realizar una inspección, los agentes localizaron más de un centenar de dosis y bolsas de distintos tamaños que contenían sustancias con características similares a marihuana, cristal y piedra. También fueron aseguradas pipas, paquetes de bolsas y dos básculas grameras, objetos que quedaron bajo resguardo de las autoridades.

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Las personas aseguradas fueron identificadas como Francisco Alberto A. C., de 27 años; Ángel Fernando X. C., de 33; Ángel Jesús N. C., de 20; e Indra Yaracel S. M., de 33 años.

Durante el operativo también fue asegurada una motocicleta Italika FT-150 Z, de color azul con negro y sin placa de circulación.

Los cuatro detenidos y los indicios asegurados fueron trasladados para realizar los procedimientos correspondientes y posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica de los involucrados.