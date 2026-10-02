EU revoca más de 250 mil visas bajo gobierno de Trump; endurece controles por seguridad y fraude

El Gobierno de Estados Unidos ha revocado más de 250 mil visas desde el inicio de la actual administración del presidente Donald Trump, como parte de una estrategia de revisión migratoria y seguridad nacional.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, calificó la cifra como un nivel “sin precedentes” y explicó que las cancelaciones responden a distintos motivos, entre ellos violaciones a las condiciones de la visa, comisión de delitos, fraude, abuso del sistema migratorio y posibles riesgos para la seguridad del país.

¿Por qué Estados Unidos está revocando visas?

De acuerdo con Pigott, las autoridades mantienen un esquema de revisión continua sobre titulares de visas para detectar conductas que puedan justificar su cancelación.

Entre los motivos mencionados aparecen la incitación a la violencia contra Estados Unidos o sus ciudadanos, fraudes contra estadounidenses, delitos cometidos por extranjeros y otras conductas consideradas incompatibles con los términos del permiso migratorio.

El Departamento de Estado también ha ampliado sus mecanismos de investigación sobre solicitantes. Desde el 1 de octubre de 2026, la revisión de presencia en redes sociales se extendió a nuevas categorías de visas, incluidas algunas para periodistas extranjeros y profesionistas del T-MEC.

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Revocan 2 mil 300 visas por “turismo de maternidad”

El Gobierno estadounidense informó además que 2 mil 300 visas fueron revocadas por casos relacionados con el llamado “turismo de maternidad”, práctica en la que mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos con el propósito principal de dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.

Washington ha reforzado durante 2026 las revisiones asociadas con este tipo de viajes y con posibles declaraciones falsas durante los procesos consulares.

Departamento de Estado advierte que una visa no es un derecho

Pigott sostuvo que cada decisión relacionada con visas se analiza también desde una perspectiva de seguridad nacional y recordó que contar con una visa estadounidense constituye un privilegio sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.

We’ve revoked over 250,000 visas under the Trump administration. We are not going to allow foreigners here on visas to drive drunk on our streets, to assault our people, or to steal from our stores. That is grounds for revocation. pic.twitter.com/1KY4YzWAYz — Tommy Pigott (@statedeptspox) September 30, 2026

El endurecimiento forma parte de una política más amplia de revisión de procesos migratorios. Durante 2026, el Departamento de Estado también ha modificado criterios y suspendido temporalmente determinados trámites para reforzar los controles de elegibilidad y seguridad.

Las autoridades estadounidenses han advertido que las revisiones continuarán y que una visa puede ser cancelada incluso después de haber sido expedida si surgen nuevos elementos que afecten la elegibilidad de su titular.

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