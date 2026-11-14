Francia enfrenta quinto sábado de protestas: despliega 70 mil policías ante nuevas manifestaciones

Francia enfrenta este sábado una nueva jornada de movilizaciones sociales, con entre 50 y 60 manifestaciones previstas en distintas ciudades del país.

Se trata del quinto sábado consecutivo de protestas contra el encarecimiento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos, convocadas principalmente por organizaciones estudiantiles y el movimiento de los chalecos amarillos.

Ante el riesgo de enfrentamientos y actos vandálicos, el Gobierno francés anunció un amplio operativo de seguridad con aproximadamente 70 mil policías y gendarmes, además de unidades móviles preparadas para intervenir en caso de disturbios.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió sobre la posible participación de grupos violentos que podrían aprovechar las concentraciones para atacar establecimientos comerciales y provocar daños en zonas urbanas.

A las movilizaciones también se sumarán organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y colectivos que denuncian la violencia policial.

París concentra las principales movilizaciones en Francia

En la capital francesa, las autoridades estiman que entre 30 mil y 60 mil personas podrían participar en las protestas. De acuerdo con información de inteligencia citada por el diario Le Monde, entre 300 y 600 asistentes podrían ser considerados potencialmente radicales.

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La movilización principal comenzará a las 13:00 horas en la plaza de la República y avanzará hacia la plaza de la Nación, con un recorrido por Bastilla.

La ruta fue diseñada para facilitar que las familias con menores puedan retirarse antes de que concluya la marcha y reducir el riesgo de enfrentamientos durante la dispersión de los manifestantes.

Chalecos amarillos protestan contra el costo de vida y la violencia policial

Además de las demandas económicas y sociales, las movilizaciones de este sábado incluyen el rechazo a un proyecto de ley que propone establecer una presunción de uso legítimo de las armas por parte de las fuerzas del orden.

Los colectivos opositores consideran que esta iniciativa podría ampliar las facultades de los agentes para utilizar sus armas de fuego y la califican como un posible permiso para matar.

✊🏼😠 🇫🇷 📢 | UN CABALLO DE TROYA Y UNA MARIANNE GIGANTE EN PLENO PARÍS: Carnavalescas imágenes forman parte las nuevas manifestaciones de hoy Sábado en la capital francesa. #France #Paris #ActV https://t.co/azhV0wvPeo — José Tomás Espinosa L. (@jtelimardo) November 14, 2026

En ciudades como Burdeos, Toulouse y Rennes también se realizarán concentraciones, aunque algunas fueron trasladadas fuera de las zonas céntricas por decisión de las autoridades locales.

La jornada de este sábado será la antesala de nuevas movilizaciones previstas para el martes, cuando los sindicatos franceses convocaron a una nueva jornada de huelgas y protestas.

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