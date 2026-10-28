Sheinbaum Pardo responde a Marine Le Pen por hablar de la “mexicanización” de Francia: “Está mal informada”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a la dirigente francesa Marine Le Pen, quien durante el inicio de su campaña presidencial aseguró que no permitirá que Francia avance hacia una supuesta “mexicanización” por la presencia de cárteles del narcotráfico.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 28 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria mexicana consideró que la política francesa está mal informada sobre México.

Sheinbaum rechazó la asociación del término “mexicanización” con la delincuencia organizada y sostuvo que el país debe ser reconocido por los valores de su población.

¿Qué respondió Sheinbaum a Marine Le Pen?

Al ser cuestionada sobre las declaraciones de la aspirante presidencial francesa, Claudia Sheinbaum aseguró que la identidad mexicana debe relacionarse con principios como la honestidad, la solidaridad y la fraternidad.

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"Está mal informada, porque la mexicanización que debería llegar a todo el mundo es la de los valores del pueblo de México, de honestidad, de amor, de solidaridad, de fraternidad, que hacen mucha falta hoy en el mundo", expresó.

La presidenta no profundizó en el tema ni anunció alguna medida diplomática relacionada con las declaraciones de Le Pen.

¿Qué dijo Marine Le Pen sobre México y los cárteles?

El pasado 25 de octubre, Marine Le Pen, dirigente del partido Agrupación Nacional, inició su campaña hacia las elecciones presidenciales de Francia de 2027 con un mitin en Orleans.

Durante su discurso, la política francesa advirtió que no permitiría que su país experimentara lo que denominó una “mexicanización” por la presencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

También planteó considerar a los cárteles como organizaciones terroristas y endurecer las medidas para combatirlos.

Las declaraciones formaron parte de sus propuestas de seguridad pública, control migratorio y combate al crimen organizado.

La respuesta de Sheinbaum se produjo tres días después de ese discurso, en el que Le Pen utilizó a México como referencia para describir los riesgos del narcotráfico en Francia.

IO