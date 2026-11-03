Día de Muertos y festejos por el Janal Pixán cerraron con saldo blanco en los 11 municipios de Quintana Roo

Entre flores, veladoras y reuniones familiares, los cementerios de distintos municipios de Quintana Roo recibieron a personas que acudieron a recordar a sus seres queridos durante las celebraciones del Día de Muertos.

En Cancún, Chetumal y Tulum se observó la llegada de familias que limpiaron las tumbas, llevaron alimentos y permanecieron varias horas junto a sus difuntos, mientras que en Playa del Carmen la afluencia al panteón municipal fue menor.

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Ante el movimiento de visitantes en los camposantos y las actividades realizadas por estas fechas, las autoridades implementaron un operativo especial de seguridad que incluyó la celebración del Janal Pixán en Calderitas y los panteones de los 11 municipios del estado. El dispositivo concluyó con saldo blanco, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con el reporte, elementos de los tres órdenes de gobierno mantuvieron presencia fija y perimetral en los cementerios, con el propósito de inhibir delitos, regular los aforos y brindar seguridad a las personas que acudieron a visitar las tumbas de sus familiares.

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Las acciones se desarrollaron durante las jornadas de mayor afluencia por el Día de Muertos, cuando familias quintanarroenses acudieron a los panteones para realizar labores de limpieza, colocar flores y veladoras, rezar y compartir alimentos como parte de las tradiciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que el operativo permitió concluir las actividades sin incidentes, y reiteró que el trabajo coordinado tuvo como objetivo salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias quintanarroenses.